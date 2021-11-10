Через ймовірність появи нових штамів коронавірусу вакцини від вірусу, які вже існують у світі, можливо, потрібно буде модифікувати. І робити це потрібно буде, мабуть, щороку.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан.

– Схвалені наразі вакцини, як і раніше, є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з’явиться у майбутньому варіант, який не реагуватиме на ці вакцини, – зазначила Сум’я Свамінатан.

За її словами, вже зараз ведеться робота над тим, щоб була можливість швидко змінювати вакцини під нові мутації.

– Ми у минулому провели такі дії щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина – залежно від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для коронавірусу. Нам треба бути готовими, – додала вона.

Вакцинація від коронавірусу – один із ефективних способів боротьби з вірусом. В Україні щеплення можна отримати абсолютно безкоштовно.

Джерело: ВООЗ