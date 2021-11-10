Из-за вероятности появления новых штаммов коронавируса вакцины от вируса, которые уже существуют в мире, возможно, нужно будет модифицировать. И делать это нужно будет, вероятно, каждый год.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

— Одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины, — отметила Сумья Сваминатан.

По ее словам, уже сейчас ведется работа над тем, чтобы была возможность быстро менять вакцины под новые мутации.

— Мы в прошлом проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина — в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для коронавируса. Нам нужно быть готовыми, — добавила она.

Вакцинация от коронавируса — один из эффективных способов борьбы с вирусом. В Украине прививку можно получить абсолютно бесплатно.

Источник: ВОЗ