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ВОЗ может объявить об окончании Covid-пандемии – при каком условии

10 ноября 2021, 09:28 Людмила Грубнік
ВОЗ может объявить об окончании Covid-пандемии – при каком условии
Источник: Depositphotos

Есть шанс, что ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса. Но это возможно лишь в том случае, если система здравоохранения не будет перегружена Covid-больными, как сейчас.

Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от коронавируса, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию, — отметил Ханс Клюге.

Однако пока что тенденции тревожные. По прогнозам специалистов организации, до февраля 2022 года только в Европе от вируса может умереть еще полмиллиона человек.

Проблемы с вирусом обострились сейчас из-за того, что в ряде стран застопорилась вакцинация от коронавируса.

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Европейское представительство ВОЗ планирует создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами иммунизации.

Как отметил Клюге, раньше была проблема с наличием вакцин, теперь — с фейковыми новостями и скептицизмом среди населения.

Источник: La Vanguardia

Теги
ВООЗ , эпидения , Коронавирус Covid-19 , прогноз
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