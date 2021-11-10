Є шанс, що ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Але це можливо лише за умови, якщо система охорони здоров’я не буде перевантажена Covid-хворими, як зараз.

Таку заяву зробив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Ми маємо навчитися жити з вірусом. Щойно наша система охорони здоров’я не буде перевантажена через госпіталізацію та смерть від коронавірусу, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію, – зазначив Ганс Клюге.

Однак поки що тенденції тривожні. За прогнозами фахівців організації, до лютого 2022 року лише Європі від вірусу може померти ще півмільйона осіб.

Проблеми з вірусом загострилися зараз через те, що в низці країн зупинилася вакцинація від коронавірусу.

Європейське представництво ВООЗ планує створити робочу групу, яка займатиметься питаннями імунізації.

Як зазначив Клюге, раніше була проблема з наявністю вакцин, тепер – з фейковими новинами та скептицизмом серед населення.

Джерело: La Vanguardia