В Україні за останні два тижні, найімовірніше, пройшов пік захворюваності на коронавірус. На це вказує зниження кількості нових інфікувань.

Про це повідомили у Національній академії наук у прогнозі з розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 10–23 листопада 2021 року.

Науковці зазначили, що динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів демонструє зниження на 15% за останні 10 днів.

– Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом одного тижня, – розповіли у НАН.

За прогнозом, пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Середня кількість нових випадків в Україні збільшилася до 21 685 людей на день, а середня кількість летальних випадків становить 666 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 20 989 (SEIR_U), 22 482 (Prophet) протягом тижня 10–16 листопада 2021 року та 19 529 (SEIR_U), 21 809 (Prophet) – протягом тижня 17–23 листопада 2021 року.

У НАН додали, що летальність від коронавірусу за госпіталізаціями оновила максимум та досягла 20%.

Джерело: НАН України