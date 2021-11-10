Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Україні за добу зафіксували 23 283 нових випадки Covid-19

10 Листопада 2021, 08:13 Ольга Тетеріна
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 10 листопада 2021 року зафіксували 3 130 772  випадки коронавірусу, а за добу –  23 283. З-поміж них  1 539 дітей та 529 медпрацівників.

До лікарень з коронавірусом за останні 24 години потрапили 5 696 людей.

Загалом від хвороби померли 74 206 українців, за день – 816 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 553 842 людям, за добу – 16 277 пацієнтам.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 999 766 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 69 627.

Коронавірус в регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 792), Харківській (1 719), Полтавській (1 591), Одеській (1 516) областях і м. Київ (1 740).

  • м. Київ – 1 740 випадків;
  • Вінницька область – 673 випадки;
  • Волинська область – 720 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 792 випадки;
  • Донецька область – 1 210 випадків;
  • Житомирська область – 631 випадок;
  • Закарпатська область – 403 випадки;
  • Запорізька область – 1 123 випадки;
  • Івано-Франківська область – 694 випадки;
  • Київська область – 1 016 випадків;
  • Кіровоградська область – 113 випадків;
  • Луганська область – 606 випадків;
  • Львівська область – 1 021 випадок;
  • Миколаївська область – 1 067 випадків;
  • Одеська область – 1 572 випадки;
  • Полтавська область – 1 591 випадок;
  • Рівненська область – 1 037 випадків;
  • Сумська область – 867 випадків;
  • Тернопільська область – 482 випадки;
  • Харківська область – 1 719 випадків;
  • Херсонська область – 521 випадок;
  • Хмельницька область – 1 141 випадок;
  • Черкаська область – 800 випадків;
  • Чернівецька область – 387 випадків;
  • Чернігівська область – 357 випадків.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 9 листопада, в Україні вакцинувалася від коронавірусу  267 401 людина. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 9 листопада, в Україні підтвердили 18 988 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 16 609 людям, а померли – 833. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка