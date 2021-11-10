В Україні станом на 10 листопада 2021 року зафіксували 3 130 772 випадки коронавірусу, а за добу – 23 283. З-поміж них 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

До лікарень з коронавірусом за останні 24 години потрапили 5 696 людей.

Загалом від хвороби померли 74 206 українців, за день – 816 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 553 842 людям, за добу – 16 277 пацієнтам.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 999 766 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 69 627.

Коронавірус в регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 792), Харківській (1 719), Полтавській (1 591), Одеській (1 516) областях і м. Київ (1 740).

м. Київ – 1 740 випадків;

Вінницька область – 673 випадки;

Волинська область – 720 випадків;

Дніпропетровська область – 1 792 випадки;

Донецька область – 1 210 випадків;

Житомирська область – 631 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 1 123 випадки;

Івано-Франківська область – 694 випадки;

Київська область – 1 016 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 606 випадків;

Львівська область – 1 021 випадок;

Миколаївська область – 1 067 випадків;

Одеська область – 1 572 випадки;

Полтавська область – 1 591 випадок;

Рівненська область – 1 037 випадків;

Сумська область – 867 випадків;

Тернопільська область – 482 випадки;

Харківська область – 1 719 випадків;

Херсонська область – 521 випадок;

Хмельницька область – 1 141 випадок;

Черкаська область – 800 випадків;

Чернівецька область – 387 випадків;

Чернігівська область – 357 випадків.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 9 листопада, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 267 401 людина. Одну дозу отримали 150 663 людини, повністю імунізовані – 116 738 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 9 листопада, в Україні підтвердили 18 988 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 16 609 людям, а померли – 833. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.