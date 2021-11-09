В Україні станом на 9 листопада 2021 року зафіксували 3 107 489 випадків коронавірусу, а за добу – 18 988. З-поміж них 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

Госпіталізували з коронавірусом за останні 24 години 2 967 людей.

Загалом від хвороби померли 73 390 українців, за день – 833 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 537 565 людям, за добу – 16 609 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 930 139 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 53 555.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість хворих зареєстрували у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і м. Київ (1 204).

м. Київ – 1 204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2 042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1 021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1 352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1 516 випадків;

Полтавська область – 1 182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1 314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 8 листопада, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 240 440 людей. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізована – 100 001 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримала одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 8 листопада, в Україні підтвердили 13 068 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 8 200 людям, а померли – 473. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.