В Украине по состоянию на 9 ноября 2021 года зафиксировали 3 107 489 случаев коронавируса, а за сутки – 18 988. Из них 1 183 ребенка и 426 медработников.

Госпитализировали с коронавирусом за последние 24 часа 2 967 людей.

Всего от болезни умерли 73 390 украинцев, за день – 833 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 537 565 людям, за сутки – 16 609 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 14 930 139 тестирований методом ПЦР, в течение дня — 53 555.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204).

г. Киев — 1 204 случая;

Винницкая область — 547 случаев;

Волынская область — 570 случаев;

Днепропетровская область — 2 042 случая;

Донецкая область — 832 случая;

Житомирская область — 240 случаев;

Закарпатская область — 241 случай;

Запорожская область — 1 021 случай;

Ивано-Франковская область — 322 случая;

Киевская область — 905 случаев;

Кировоградская область — 67 случаев;

Луганская область — 530 случаев;

Львовская область — 1 352 случая;

Николаевская область — 987 случаев;

Одесская область — 1 516 случаев;

Полтавская область — 1 182 случая;

Ровенская область — 818 случаев;

Сумская область — 522 случая;

Тернопольская область — 386 случаев;

Харьковская область — 1 314 случаев;

Херсонская область — 262 случая;

Хмельницкая область — 439 случаев;

Черкасская область — 813 случаев;

Черновицкая область — 453 случая;

Черниговская область — 423 случая.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине вакцинировались от коронавируса 240 440 человек. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизирован — 100 001 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получил одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине были подтверждены 13 068 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 8 200 людям, а умерли – 473. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.