В Украине по состоянию на 10 ноября 2021 года зафиксировали 3 130 772 случая коронавируса, а за сутки – 23 283. Среди них 1 539 детей и 529 медработников.
В больницы с коронавирусом за последние 24 часа попали 5 696 человек.
Всего от болезни умерли 74 206 украинцев, за день – 816 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 553 842 людям, за сутки – 16 277 пациентам.
За время распространения вируса в Украине провели 14 999 766 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 69 627.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 792), Харьковской (1 719), Полтавской (1 591), Одесской (1 516) и г. Киев (1 740).
- г. Киев — 1 740 случаев;
- Винницкая область — 673 случая;
- Волынская область — 720 случаев;
- Днепропетровская область — 1 792 случая;
- Донецкая область — 1 210 случаев;
- Житомирская область — 631 случай;
- Закарпатская область — 403 случая;
- Запорожская область — 1 123 случая;
- Ивано-Франковская область — 694 случая;
- Киевская область — 1 016 случаев;
- Кировоградская область — 113 случаев;
- Луганская область — 606 случаев;
- Львовская область — 1 021 случай;
- Николаевская область — 1 067 случаев;
- Одесская область — 1 572 случая;
- Полтавская область — 1 591 случай;
- Ровенская область — 1 037 случаев;
- Сумская область — 867 случаев;
- Тернопольская область — 482 случая;
- Харьковская область — 1 719 случаев;
- Херсонская область — 521 случай;
- Хмельницкая область — 1 141 случай;
- Черкасская область — 800 случаев;
- Черновицкая область — 387 случаев;
- Черниговская область — 357 случаев.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 9 ноября, в Украине вакцинировался от коронавируса 267 401 человек. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы — 116 738 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине подтвердили 18 988 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 16 609 людям, а умерли – 833. Подробнее о коронавирус в Украине – читайте на Фактах ICTV.