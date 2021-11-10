В Украине по состоянию на 10 ноября 2021 года зафиксировали 3 130 772 случая коронавируса, а за сутки – 23 283. Среди них 1 539 детей и 529 медработников.

В больницы с коронавирусом за последние 24 часа попали 5 696 человек.

Всего от болезни умерли 74 206 украинцев, за день – 816 граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 553 842 людям, за сутки – 16 277 пациентам.

За время распространения вируса в Украине провели 14 999 766 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 69 627.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 792), Харьковской (1 719), Полтавской (1 591), Одесской (1 516) и г. Киев (1 740).

г. Киев — 1 740 случаев;

Винницкая область — 673 случая;

Волынская область — 720 случаев;

Днепропетровская область — 1 792 случая;

Донецкая область — 1 210 случаев;

Житомирская область — 631 случай;

Закарпатская область — 403 случая;

Запорожская область — 1 123 случая;

Ивано-Франковская область — 694 случая;

Киевская область — 1 016 случаев;

Кировоградская область — 113 случаев;

Луганская область — 606 случаев;

Львовская область — 1 021 случай;

Николаевская область — 1 067 случаев;

Одесская область — 1 572 случая;

Полтавская область — 1 591 случай;

Ровенская область — 1 037 случаев;

Сумская область — 867 случаев;

Тернопольская область — 482 случая;

Харьковская область — 1 719 случаев;

Херсонская область — 521 случай;

Хмельницкая область — 1 141 случай;

Черкасская область — 800 случаев;

Черновицкая область — 387 случаев;

Черниговская область — 357 случаев.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 9 ноября, в Украине вакцинировался от коронавируса 267 401 человек. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы — 116 738 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине подтвердили 18 988 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 16 609 людям, а умерли – 833. Подробнее о коронавирус в Украине – читайте на Фактах ICTV.