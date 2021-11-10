В Украине за последние две недели, скорее всего, прошел пик заболеваемости коронавирусом. На это указывает снижение количества новых заражений.

Об этом сообщили в Национальной академии наук в прогнозе по развитию эпидемии Covid-19 в Украине на 10-23 ноября 2021 года.

Ученые отметили, что динамика количества положительных ПЦР-тестов демонстрирует снижение на 15% за последние 10 дней.

— Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений, но ожидается начало снижения в течение одной недели, — рассказали в НАН.

По прогнозу, пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Увеличение летальных исходов может продлиться еще около недели.

Среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 21 685 человек на день, а среднее количество летальных случаев составляет 666 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 20 989 (SEIR_U), 22 482 (Prophet) в течение недели 10-16 ноября 2021 года и 19 529 (SEIR_U), 21 809 (Prophet) – в течение недели 17-23 ноября 2021 года.

В НАН добавили, что летальность от коронавируса по госпитализациям обновила максимум и достигла 20%.

Источник: НАН Украины