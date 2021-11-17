За добу 15 листопада в Україні виявили найбільшу кількість смертей від коронавірусу за час пандемії. З показником 838 летальних випадків Україна стала третьою у світі.

Очолили рейтинг летальності США (+1 282 смерті) та Росія (+1 240 смертей).

До десятки країн з тривожними показниками смертності увійшли також Румунія, Індія, Німеччина, Польща, Туреччина, Велика Британія та Угорщина.

Як бачимо, більшість країн – європейські. Це підтверджує слова експертів, що у Європі нині найбільш напружена ситуація з коронавірусом.

Загалом же тієї доби у світі 7 530 осіб померли від ускладнень зі здоров’ям, спровокованих інфікуванням.

Протягом пандемії вірус забрав життя уже понад 5,1 млн осіб.

Експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація з коронавірусом може поліпшитися через вакцинацію. Крім того, уже значна кількість людей перехворіла, і у них виробився власний імунітет.

Однак не варто забувати про ризик нових штамів, які можуть значно погіршувати епідситуацію.

Джерело: Worldometers