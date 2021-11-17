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Живуть, як до пандемії. Які країни світу майже не знають, що таке Covid-19

17 Листопада 2021, 11:03
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Живуть, як до пандемії. Які країни світу майже не знають, що таке Covid-19
Джерело: Pixabay

Пандемія коронавірусу не оминула майже жодну країну світу. Однак найчастіше говорять про ті держави, де фіксується багато нових випадків та смертей. Але водночас на карті є куточки світу, які Covid-19 торкнувся мінімально.

Звичайно ж, важливими факторами є кількість населення та його густота. У невеликих країнах, де мешкає небагато людей, показники апріорі не будуть високими. Однак пропонуємо країни, які майже не знають, що таке коронавірус.

Країни без Covid-19:

  • Федеративні Штати Мікронезії (країна в Океанії) – 1 випадок та 0 смертей;
  • Тонга (держава в Полінезії) – 1 випадок (до речі, ця людина зараз хворіє) та 0 смертей;
  • Острови Святої Єлени (держава в Атлантичному океані) – 2 випадки  і обидва хворих одужали;
  • Самоа (полінезійська країна) – 3 випадки та 0 смертей;
  • Маршаллові острови (країна в Океанії) – 4 випадки та 0 смертей.
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А ось у Вануату (держава в південній частині Тихого океану) вже знають не лише про вірус, а й про смерті від нього – 6 випадків, одна людина померла.

Є ще приблизно десяток країн, де показники захворюваності та смертності мінімальні.

До речі, є такі й у Європі. Наприклад, у Ватикані за час пандемії захворіло 27 людей, ніхто з них не помер.

Загалом за час пандемії коронавірусу у світі виявили понад 255,1 млн випадків хвороби, понад 5,1 млн людей померли.

Джерело: Worldometers

Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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