У Міністерстві охорони здоров’я поки що не розглядаються можливість запровадження загальнонаціонального локдауну в Україні.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Поки що не розглядаємо такого формату. 17 регіонів зараз перебувають у червоній зоні. Можливо, такими стануть ще дві-три області, – зазначив Ігор Кузін.

Також він розповів, чи можливий варіант, що невакцинованих громадян в Україні не пускатимуть до продуктових магазинів чи аптек.

– Продуктові магазини зараз не розглядаються з позиції обмежень. Це через те, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як аптеки, не обмежується навіть у червоній зоні, – додав він.

Нині низка регіонів України перебуває у червоній зоні карантину. Однак фіксується незначне поліпшення ситуації з коронавірусом, через що заходи можуть послабити.

Проте українців все одно закликають вакцинуватися від коронавірусу, щоб уникнути спалахів захворюваності надалі. Вакцина рятує від тяжких наслідків хвороби та госпіталізації у разі зараження.