Нині в Україні циркулюють коронавірус, а саме штам Дельта, вірус грипу та ГРВІ. Захворювання мають схожу симптоматику.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів про особливість Дельти, яка допоможе відрізнити штам від інших вірусів.

– Він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину, – зазначив Ігор Кузін.

Водночас вакциновані переносять інфікування у значно легшій формі, додав він.

Щоб точно визначити, який вірус викликав захворювання, треба зробити тестування.

– Для цього на рівні первинної ланки медичної допомоги у сімейних лікарів найчастіше використовуються тести на визначення антигену. За 15 хвилин це дає змогу встановити діагноз, – уточнив головний санітарний лікар.

Штам коронавірусу Дельта нині є найпоширенішим у світі. Він провокує більшість випадків зараження на планеті, повідомили у ВООЗ.

Порівняно з “диким” коронавірусом він провокує складніший перебіг захворювання та ймовірніше може призвести до смерті людини.