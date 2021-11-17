Індійський штам коронавірусу Дельта – зараз найпоширеніший у світі. 99% усіх заражень провокує саме він.
Таку заяву зробила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров’я з коронавірусу Марія Ван Керкхове.
– Дельта справді домінує, – зазначила Марія Ван Керкхове.
Крім того, викликають цікавість ще дві мутації.
– І є два цікавих варіанти – Мю і Лямбда, які ми також відстежуємо, але, знову ж таки, коли є Дельта, то вона бере гору, – додала вона.
Речниця назвала регіон, де фіксується тривожна ситуація з коронавірусом. Як і раніше, це все ще Європа.
На європейські країни припадає приблизно 60% нових випадків зараження протягом минулого тижня. У цьому регіоні збільшується і смертність від вірусу.
Як вважає речниця, зараз пандемія коронавірусу рухається не у тому напрямку.
Проте експерти прогнозують, що через наявність вакцин і те, що багато людей вже перехворіли, ситуація найближчим часом може змінитися на краще.
Джерело: CNBC