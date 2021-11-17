Індійський штам коронавірусу Дельта – зараз найпоширеніший у світі. 99% усіх заражень провокує саме він.

Таку заяву зробила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров’я з коронавірусу Марія Ван Керкхове.

– Дельта справді домінує, – зазначила Марія Ван Керкхове.

Крім того, викликають цікавість ще дві мутації.

– І є два цікавих варіанти – Мю і Лямбда, які ми також відстежуємо, але, знову ж таки, коли є Дельта, то вона бере гору, – додала вона.

Речниця назвала регіон, де фіксується тривожна ситуація з коронавірусом. Як і раніше, це все ще Європа.

На європейські країни припадає приблизно 60% нових випадків зараження протягом минулого тижня. У цьому регіоні збільшується і смертність від вірусу.

Як вважає речниця, зараз пандемія коронавірусу рухається не у тому напрямку.

Проте експерти прогнозують, що через наявність вакцин і те, що багато людей вже перехворіли, ситуація найближчим часом може змінитися на краще.

Джерело: CNBC