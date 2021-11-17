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Дельта и еще два интересных варианта. Какие штаммы Covid-19 доминируют в мире

17 ноября 2021, 08:45
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
коронавірус, ліки
Источник: Depositphotos

Индийский штамм коронавируса Дельта — сейчас самый распространенный в мире. 99% всех заражений провоцирует именно он.

Такое заявление сделала технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Мария Ван Керкхове.

— Дельта действительно доминирует, — отметила Мария Ван Керкхове.

Кроме того, вызывают интерес еще две мутации.

— И есть два интересных варианта — Мю и Лямбда, которые мы также отслеживаем, но, опять же, когда присутствует Дельта, то она берет верх, — добавила она.

Также спикер назвала регион, где фиксируется тревожная ситуация с коронавирусом. Это продолжает быть Европа.

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На европейские страны приходится примерно 60% новых случаев заражение в течение прошедшей недели. В это регионе увеличивается и смертность от вируса.

Как считает спикер, сейчас пандемия коронавируса движется не в том направлении.

Однако эксперты прогнозируют, что из-за наличия вакцин и того, что многие люди уже переболели, ситуация в ближайшее время может измениться в лучшую сторону.

Источник: CNBC

Теги
Индийский штамм коронавируса Дельта , ВООЗ , Коронавирус Covid-19
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