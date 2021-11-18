На 18 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 284 008 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується зростання кількості нових випадків хвороби, за добу їх – 20 591.
Масово хворіють діти, добовий приріст серед них – 1 478 осіб.
Крім того, вірус продовджує забирати життя громадян: за час пандемії померли 79 506 людей, протягом доби – 752.
Втішає те, що більшість пацієнтів все-таки одужує: протягом усього часу – 2 704 217 українців, за день – 19 633.
Протягом пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240) та Донецькій (1 203) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 929 випадків;
- Волинська область – 685 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 892 випадки;
- Донецька область – 1 203 випадки;
- Житомирська область – 816 випадків;
- Закарпатська область – 462 випадки;
- Запорізька область – 1 240 випадків;
- Івано-Франківська область – 819 випадків;
- Київська область – 976 випадків;
- Кіровоградська область – 214 випадків;
- Луганська область – 330 випадків;
- Львівська область – 1 021 випадок;
- Миколаївська область – 900 випадків;
- Одеська область – 1 055 випадків;
- Полтавська область – 1 100 випадків;
- Рівненська область – 656 випадків;
- Сумська область – 549 випадків;
- Тернопільська область – 467 випадків;
- Харківська область – 759 випадків;
- Херсонська область – 370 випадків;
- Хмельницька область – 941 випадок;
- Черкаська область – 729 випадків;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 737 випадків.
З лютого 2021 року у країні загалом щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333, дві – 9 257 319.
За добу 297 832 людини отримали рятівні дози вакцини.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 17 листопада 2021 року в Україні загалом підтвердили 3 263 417 випадків хвороби, за добу було 18 668 нових хворих.