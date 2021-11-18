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Знову різке зростання: в Україні за добу виявили 20 591 випадок Covid-19

18 Листопада 2021, 08:12
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

На 18 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 284 008 випадків коронавірусу. У країні знову фіксується зростання кількості нових випадків хвороби, за добу їх – 20 591.

Масово хворіють діти, добовий приріст серед них – 1 478 осіб.

Крім того, вірус продовджує забирати життя громадян: за час пандемії померли 79 506 людей, протягом доби – 752.

Втішає те, що більшість пацієнтів все-таки одужує: протягом усього часу – 2 704 217 українців, за день – 19 633.

Протягом пандемії в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 892), Запорізькій (1 240) та Донецькій (1 203) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 929 випадків;
  • Волинська область – 685 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 892 випадки;
  • Донецька область – 1 203 випадки;
  • Житомирська область – 816 випадків;
  • Закарпатська область – 462 випадки;
  • Запорізька область – 1 240 випадків;
  • Івано-Франківська область – 819 випадків;
  • Київська область – 976 випадків;
  • Кіровоградська область – 214 випадків;
  • Луганська область – 330 випадків;
  • Львівська область – 1 021 випадок;
  • Миколаївська область – 900 випадків;
  • Одеська область – 1 055 випадків;
  • Полтавська область – 1 100 випадків;
  • Рівненська область – 656 випадків;
  • Сумська область – 549 випадків;
  • Тернопільська область – 467 випадків;
  • Харківська область – 759 випадків;
  • Херсонська область – 370 випадків;
  • Хмельницька область – 941 випадок;
  • Черкаська область – 729 випадків;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 737 випадків.

З лютого 2021 року у країні загалом щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333, дві – 9 257 319.

За добу 297 832 людини отримали рятівні дози вакцини.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 17 листопада 2021 року в Україні загалом підтвердили 3 263 417 випадків хвороби, за добу було 18 668 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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