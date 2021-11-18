Американський бізнесмен та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що уже до середини наступного року рівень захворюваності та смертності від коронавірусу в світі може знизитися. Він може бути нижчим, ніж сезонні показники грипу.

Таку думку він висловив на форумі Bloomberg New Economy Forum у Сінгапурі.

– Рівень смертності та захворюваності має різко знизитися, – зазначив Білл Гейтс.

Він вважає, що це можливо, адже у світі є ефективні вакцини.

Крім того, цьому сприятиме той фактор, що частина людей уже мають природний імунітет.

– Наявність вакцини є дуже хорошими новинами, і обмеженість пропозиції буде значною мірою вирішена. Коли ми вийдемо на ринок в середині наступного року, ми будемо обмежені логістикою та попитом, – додав бізнесмен.

Однак ризиком продовжує бути поява нових штамів.

Те, що така ймовірність існує, підтверджує штам коронавірусу Дельта. Він значно швидше поширюється та провокує важчий перебіг захворювання.