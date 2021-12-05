За сутки зафиксировали более 6 622 случая Covid-19 и 278 смертей

По состоянию на утро 5 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 6 622 новых случаев коронавируса (среди них есть 68 медицинских работников и 690 детей). За все время пандемии 3 497 477 украинцев заболели Covid-19.

В Украине госпитализировали 2 764 человек, за сутки еще 278 людей умерли от осложнений опасной болезни, однако выздоровели 22 765 граждан.

За все время Covid-пандемии 3 490 855 украинцев заболели коронавирусом, 88 002 людям не удалось преодолеть последствия недуга, однако 3 041 385 граждан вылечились.

Новых случаев/вакцинировано двумя дозами

Киев – 1588/18946

Винницкая – 530/5853

Волынская – 561/4993

Днепропетровская – 770/9922

Донецкая – 816/6170

Житомирская – 454/3972

Закарпатская – 301/2847

Запорожская – 499/5847

Ивано-Франковская – 331/5136

Киевская – 661/8675

Кировоградская – 187/3361

Луганская – 177/2458

Львовская – 739/10656

Николаевская – 446/2937

Одесская – 848/6564

Полтавская – 924/4287

Ровенская – 489/3612

Сумская – 295/4276

Тернопольская – 249/2942

Харьковская – 408/8136

Херсонская – 107/2341

Хмельницкая – 493/4327

Черкасская – 730/5598

Черновицкая – 207/2428

Черниговская – 386/4282

За сутки 216 129 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.

С начала кампании вакцинации иммунизировались 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. Всего проведено 25 375 687 прививок.

Украинцы провели 84 942 тестирования (среди них методом ПЦР — 42 557 и ИФА — 8 988). За все время эпидемии провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.