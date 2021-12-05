За сутки зафиксировали более 6 622 случая Covid-19 и 278 смертей

По состоянию на утро 5 декабря, за последние сутки в Украине зафиксировали 6 622 новых случаев коронавируса (среди них есть 68 медицинских работников и 690 детей). За все время пандемии 3 497 477 украинцев заболели Covid-19.
В Украине госпитализировали 2 764 человек, за сутки еще 278 людей умерли от осложнений опасной болезни, однако выздоровели 22 765 граждан.
За все время Covid-пандемии 3 490 855 украинцев заболели коронавирусом, 88 002 людям не удалось преодолеть последствия недуга, однако 3 041 385 граждан вылечились.
Новых случаев/вакцинировано двумя дозами
Киев – 1588/18946
Винницкая – 530/5853
Волынская – 561/4993
Днепропетровская – 770/9922
Донецкая – 816/6170
Житомирская – 454/3972
Закарпатская – 301/2847
Запорожская – 499/5847
Ивано-Франковская – 331/5136
Киевская – 661/8675
Кировоградская – 187/3361
Луганская – 177/2458
Львовская – 739/10656
Николаевская – 446/2937
Одесская – 848/6564
Полтавская – 924/4287
Ровенская – 489/3612
Сумская – 295/4276
Тернопольская – 249/2942
Харьковская – 408/8136
Херсонская – 107/2341
Хмельницкая – 493/4327
Черкасская – 730/5598
Черновицкая – 207/2428
Черниговская – 386/4282
За сутки 216 129 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.
С начала кампании вакцинации иммунизировались 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. Всего проведено 25 375 687 прививок.
Украинцы провели 84 942 тестирования (среди них методом ПЦР — 42 557 и ИФА — 8 988). За все время эпидемии провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.