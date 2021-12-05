Станом на ранок 5 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 6 622 нових випадків коронавірусу (серед них є 68 медичних працівників та 690). За весь час пандемії 3 497 477 українців захворіли на Covid-19.
В Україні госпіталізували 2 926 осіб, за добу ще 278 людей померли від ускладнень небезпечної хвороби, проте одужали 9 274 громадян.
За весь час Covid-пандемії 3 497 477 українців захворіли на коронавірус, 88 280 людям не вдалося подолати наслідки недуги, однак 3 050 659 громадян вилікувалися.
Нових випадків/вакциновано двома дозами
Київ – 515/18946
Вінницька – 325/5853
Волинська – 561/4993
Дніпропетровська – 235/9922
Донецька – 360/6170
Житомирська – 289/3972
Закарпатська – 361/2847
Запорізька – 499/5847
Івано-Франківська – 331/5136
Київська – 661/8675
Кіровоградська – 187/3361
Луганська – 177/2458
Львівська – 739/10656
Миколаївська – 446/2937
Одеська – 848/6564
Полтавська – 924/4287
Рівненська – 489/3612
Сумська – 295/4276
Тернопільська – 249/2942
Харківська – 408/8136
Херсонська – 107/2341
Хмельницька – 493/4327
Черкаська – 730/5598
Чернівецька – 207/2428
Чернігівська – 386/4282
За добу 216 129 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.
З початку кампанії вакцинації імунізувалися 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
Українці здійснили 84 942 тестувань (серед них методом ПЛР — 42 557 та ІФА — 8 988). За весь час епідемії провели 16 051 772 ПЛР-тестування.