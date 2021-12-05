Станом на ранок 5 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 6 622 нових випадків коронавірусу (серед них є 68 медичних працівників та 690). За весь час пандемії 3 497 477 українців захворіли на Covid-19.

В Україні госпіталізували 2 926 осіб, за добу ще 278 людей померли від ускладнень небезпечної хвороби, проте одужали 9 274 громадян.

За весь час Covid-пандемії 3 497 477 українців захворіли на коронавірус, 88 280 людям не вдалося подолати наслідки недуги, однак 3 050 659 громадян вилікувалися.

Нових випадків/вакциновано двома дозами

Київ – 515/18946

Вінницька – 325/5853

Волинська – 561/4993

Дніпропетровська – 235/9922

Донецька – 360/6170

Житомирська – 289/3972

Закарпатська – 361/2847

Запорізька – 499/5847

Івано-Франківська – 331/5136

Київська – 661/8675

Кіровоградська – 187/3361

Луганська – 177/2458

Львівська – 739/10656

Миколаївська – 446/2937

Одеська – 848/6564

Полтавська – 924/4287

Рівненська – 489/3612

Сумська – 295/4276

Тернопільська – 249/2942

Харківська – 408/8136

Херсонська – 107/2341

Хмельницька – 493/4327

Черкаська – 730/5598

Чернівецька – 207/2428

Чернігівська – 386/4282

За добу 216 129 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.

З початку кампанії вакцинації імунізувалися 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Українці здійснили 84 942 тестувань (серед них методом ПЛР — 42 557 та ІФА — 8 988). За весь час епідемії провели 16 051 772 ПЛР-тестування.