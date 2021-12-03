Трьох метрів недостатньо для забезпечення захисту від зараження коронавірусом. Навіть на такій відстані невакцинованій людині, що знаходиться на одному диханні з людиною з Covid-19, потрібно менше п’яти хвилин, щоб заразитися майже зі 100% впевненістю.

Це погані новини. Хороша новина полягає в тому, що якщо обидва носять добре підігнані медичні маски, ризик різко знижується.

В ході комплексного дослідження команда вчених з’ясувала, якою мірою маски захищають від інфікування Covid-19. У процесі дослідники визначили максимальний ризик зараження для безлічі ситуацій і розглянули кілька факторів, які на сьогоднішній день не були включені в аналогічні спостереження.

– Ми не могли і подумати, що на відстані декількох метрів буде потрібно так мало часу, щоб інфекційна доза абсорбувалася з дихання носія вірусу, – зазначив директор Інституту динаміки і самодіагностики Макса Планка Еберхард Боденшац.

У нашому дослідженні ми виявили, що ризик зараження без носіння масок надзвичайно високий вже через кілька хвилин навіть на відстані трьох метрів, якщо інфіковані люди мають високе вірусне навантаження, зазначив вчений. І додав, що таких зустрічей не обминути в школах, ресторанах, клубах або навіть на природі.

Дослідження підтверджує, що, якщо і інфікована, і неінфікована людина носять добре підігнані маски, максимальний ризик зараження через 20 хвилин ледь перевищує один на тисячу навіть на найкоротшій відстані. Якщо їхні маски погано підходять, ймовірність зараження зростає приблизно до 4%.

Хоча детальний аналіз, проведений дослідниками, показує, що щільно прилягаючі маски FFP2 забезпечують в 75 разів кращий захист в порівнянні з добре підібраними хірургічними масками, але навіть звичайні медичні маски значно знижують ризик зараження в порівнянні з ситуацією без будь-якого захисту рота і носа.

Ось чому так важливо, щоб люди носили маски під час пандемії, запевняють вчені. На їхню думку, носіння масок в школах і в цілому – дуже хороша ідея.