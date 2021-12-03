Трех метров недостаточно для обеспечения защиты от заражения коронавирусом. Даже на таком расстоянии невакцинированному человеку, находящемуся на одном дыхании с человеком с Covid-19, требуется менее пяти минут, чтобы заразиться почти со 100% уверенностью.

Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что, если оба носят хорошо подогнанные медицинские маски, риск резко снижается.

В ходе комплексного исследования команда ученых выяснила, в какой степени маски защищают от инфицирования Covid-19. В процессе исследователи определили максимальный риск заражения для множества ситуаций и рассмотрели несколько факторов, которые на сегодняшний день не были включены в аналогичные наблюдения.

— Мы не могли и подумать, что на расстоянии нескольких метров потребуется так мало времени, чтобы инфекционная доза абсорбировалась из дыхания носителя вируса, — отметил директор Института динамики и самодиагностики Макса Планка Эберхард Боденшац.

В нашем исследовании мы обнаружили, что риск заражения без ношения масок чрезвычайно высок уже через несколько минут даже на расстоянии трех метров, если инфицированные люди имеют высокую вирусную нагрузку Дельта-варианта, отметил ученый. И добавил, что таких встреч неизбежно в школах, ресторанах, клубах или даже на природе.

Исследование подтверждает, что, если и инфицированный, и неинфицированный человек носят хорошо подогнанные маски, максимальный риск заражения через 20 минут едва превышает один на тысячу даже на кратчайшем расстоянии. Если их маски плохо подходят, вероятность заражения возрастает примерно до 4%.

Хотя подробный анализ, проведенный исследователями, показывает, что плотно прилегающие маски FFP2 обеспечивают в 75 раз лучшую защиту по сравнению с хорошо подобранными хирургическими масками, но даже обычные медицинские маски значительно снижают риск заражения по сравнению с ситуацией без какой-либо защиты рта и носа.

Вот почему так важно, чтобы люди носили маски во время пандемии, уверяют ученые. По их мнению, ношение масок в школах и в целом — очень хорошая идея.