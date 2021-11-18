Это убедительно доказало глобальное совместное исследование ученых двух университетов — Монаш (Австралия) и Эдинбургского (Шотландия). Они впервые проанализировали более 30 накопившихся за период пандемии научных наблюдений и пришли к выводу: ношение медицинских масок снижает вероятность заражения смертельно опасным коронавирусом на 53%.

При этом исследователи обнародовали и другие очень значимые результаты. А именно: частое мытье рук защищает нас от заражения на 25%, а соблюдение социальной дистанции – на 53%. То есть дистанция по значимости оказалась равноценной маскам.

Таким образом, все санитарно-гигиенические меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, которые рекомендовались в начале пандемии, оказались реально эффективными.

Добавим, что результаты глобального исследования растиражировали практически все мировые СМИ, настолько они убедительны и авторитетны. Особенно на фоне того, как во многих странах периодически отменяли обязательное ношение масок, но вскоре приходилось вновь возвращаться к масочному режиму из-за начинающегося роста новых случаев Covid-19.

Теперь в споре с активными противниками ношения масок в период эпидемического кризиса появился дополнительный и очень весомый аргумент.