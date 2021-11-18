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Двух мнений быть не может: маски в Covid-пандемию – очень эффективная защита

18 ноября 2021, 10:46
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
маска
Источник: Depositphotos

Это убедительно доказало глобальное совместное исследование ученых двух университетов — Монаш (Австралия) и Эдинбургского (Шотландия). Они впервые проанализировали более 30 накопившихся за период пандемии научных наблюдений и пришли к выводу: ношение медицинских масок снижает вероятность заражения смертельно опасным коронавирусом на 53%.

При этом исследователи обнародовали и другие очень значимые результаты. А именно: частое мытье рук защищает нас от заражения на 25%, а соблюдение социальной дистанции – на 53%. То есть дистанция по значимости оказалась равноценной маскам.

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Таким образом, все санитарно-гигиенические меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, которые рекомендовались в начале пандемии, оказались реально эффективными.

Добавим, что результаты глобального исследования растиражировали практически все мировые СМИ, настолько они убедительны и авторитетны. Особенно на фоне того, как во многих странах периодически отменяли обязательное ношение масок, но вскоре приходилось вновь возвращаться к масочному режиму из-за начинающегося роста новых случаев Covid-19.

Теперь в споре с активными противниками ношения масок в период эпидемического кризиса появился дополнительный и очень весомый аргумент.

Источник
The Guardian
Теги
Гігієна , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , пандемія
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