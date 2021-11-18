Из-за сложной ситуации с коронавирусом Бельгия вновь усиливает карантинные меры, в стране говорят о начале четвертой волны эпидемии.

Речь идет об обязательном ношении масок в помещениях и частичном переводе работников на дистанционную форму работы.

Они должны работать из дома не менее четырех дней в неделю. Требование будет действовать до середины декабря. Затем – три дня.

Что касается ношения масок, то защитные средства нужны во время посещения кафе, ресторанов. За столами можно находиться без них. Мера вводится для всех граждан старше 10 лет.

Нововведения начинают действовать с 20 ноября 2021 года.

Не только в Бельгии, но и в других странах Европы фиксируется ухудшение эпидситуации. О старте четвертой волны эпидемии коронавируса сообщили и представители властей Германии. Там зафиксировали наибольшее количество новых больных за сутки с начала пандемии — более 52 тыс. Граждан страны призывают активнее вакцинироваться, чтобы снизить темпы распространения болезни.