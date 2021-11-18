В Германии фиксируется значительное ухудшение ситуации с коронавирусом. Представители власти говорят о четвертой волне эпидемии.

Об этом говорится в заявлении канцлера Ангелы Меркель.

— Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Количество новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше… И ежедневное количество умерших также пугает, — отметила Ангела Меркель.

В стране был зафиксирован рекорд суточного прироста больных — более 50 тыс. заражений. Это самое большое количество за все время.

Граждан призывают активнее вакцинироваться от коронавируса.

— Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии, — добавила она.

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В Германии фиксируется значительно больший суточный прирост больных коронавирусом, чем в Украине. Он достиг отметки 52 826 новых случаев инфицирования, украинский максимум — чуть больше 27 тыс. А вот смертность значительно меньше. Например, за сутки в Германии скончались 294 человека. В Украине же вирус уносит жизни ежедневно около 700-800 человек.