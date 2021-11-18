У Німеччині фіксується значне погіршення ситуації з коронавірусом. Представники влади говорять про четверту хвилю епідемії.

Про це йдеться у заяві канцлерки Ангели Меркель.

– Четверта хвиля накрила нашу країну з усією силою. Кількість нових випадків зараження щодня вище, ніж будь-коли раніше… І щоденна кількість померлих також лякає, – зазначила Ангела Меркель.

У країні було зафіксовано рекорд добового приросту хворих – понад 50 тис. заражень. Це найбільша кількість за увесь час.

Громадян закликають активніше вакцинуватися від коронавірусу.

– Ще не пізно зважитися на першу вакцинацію. Якщо вакцинується достатня кількість людей, це вихід із пандемії, – додала вона.

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У Німеччині фіксується значно більший добовий приріст хворих на коронавірус, ніж в Україні. Він сягнув позначки 52 826 нових випадків інфікування, український максимум – трішки більше за 27 тис. А ось смертність значно менша. Наприклад, за добу у Німеччині померли 294 людини. В Україні ж вірус забирає життя щодня близько 700-800 людей.