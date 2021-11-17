Німеччина збирається впровадити жорсткіші обмеження для невакцинованих від Covid-19 громадян, щоб контролювати рівень зараження.

У вівторок агенція з контролю за захворюваністю, Інститут Роберта Коха, зафіксувала 312 випадків на 100 тис. людей, у кількох областях понад 1 тис.

Причинами зростання захворюваності стали: агресивний варіант коронавірусу Дельта, суспільна активність людей, що повернулися на робочі місця, та повільна бустерна вакцинація.

У деяких лікарнях майже всі ліжка заповнені, припинилися планові хірургічні втручання, виконуються лише термінові операції.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, уряд землі Саксонія запровадив так звані правила 2G (з літери G починаються німецькі слова, що означають вакцинований і одужав – geimpft і genesen), відповідно до яких люди, що одужали або вакциновані, можуть відвідувати другорядні магазини та установи.

Подібні правила планують запровадити й у землі Північний Рейн – Вестфалія. Тут невакцинованим заборонено буде відвідувати різдвяні ярмарки, футбольні матчі та другорядні об’єкти.

Німеччина значно відстає від інших європейських держав у вакцинації. Тут щеплено менше ніж 70% населення.

В Україні хочуть посилити карантинні обмеження. Так, у жовтій зоні епідемічної небезпеки планують запровадити повний курс вакцинації від коронавірусу при відвідуванні ТРЦ. Документ про проходження повного курсу вакцинації необхідний у червоній зоні епіднебезпеки.