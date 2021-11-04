Якщо ви вирішили відвідати Австрію, потрібно знати, які карантинні обмеження там діють та які документи потрібно мати при собі. Про це Фактам ICTV розказала журналіст Валерія Маліцька.

Отже, іще перед вилітом авіакомпанія попереджає, що на борт літака можна зайти лише у FFP-2-респіраторі. Ніякі інші маски не визнаються, тому що навіть звичайна медична маска не затримує частинки вірусу.

З документів потрібно мати Covid-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест. Якщо маєте ПЛР-тест, то потрібно додатково пройти реєстрацію на спеціальному австрійськом сайті.

Без Covid-сертифікату або тесту в Австрії не пускають до кав’ярень, музеїв тощо. Але якщо раптом ви не маєте документа, можете замовити каву на виніс, не заходячи всередину.

– У місцях, де багато людей, маски не носять, потрібний лише Covid-сертифікат або ПЛР-тест, або довідка, що ви перехворіли на Covid, – ексклюзивно розказала адміністратор готелю Деніс. – Готелі, ресторани зобов’язані перевіряти наявність документів. Коли ви входите, то показуєте їх.

В аеропорту вас перевірять також, за відсутності Covid-сертифікату, вам запропонують пройти ПЛР-тест. Ящо ж ви з якихось причин цього не зробите, вам заборонять в’їзд в Австрію.

Адміністратор салону краси Іжжі розказала, що працівники салона носять респіратори, і не тільки через кронавірус. На їхніх робочих місцях багато хімікатів. А респіратор захищає від потрапляння хімії в організм.

– Ми всі вакциновані, та незважаючи на це, ми робимо регулярно тести, – додала Іжжі. – Адже не знаєш, хто може зайти до салону.

У магазини, музеї, до кав’ярень можна заходити лише у респіраторах.