Если вы решили посетить Австрию, нужно знать, какие карантинные ограничения там действуют и какие документы нужно иметь при себе. Об этом Фактам ICTV рассказала журналист Валерия Малицкая.

Итак, еще перед вылетом авиакомпания предупреждает, что на борт самолета можно зайти только в FFP-2-респираторе. Никакие другие маски не признаются. Власти Австрии признали, что этот респиратор имеет высшую степень защиты.

Из документов нужно иметь Covid-сертификат или же отрицательный ПЦР-тест. Если имеете ПЦР-тест (если у вас нет зеленого сертификата с признанными в Европе вакцинами), то нужно дополнительно пройти регистрацию на специальном австрийском сайте.

Без Covid-сертификата или теста в Австрии не пускают в кафе, музеи и тому подобное. Но если вдруг вы не имеете документа, можете заказать кофе на вынос, не заходя внутрь.

— В местах, где много людей, маски не носят, нужен только Covid-сертификат или ПЦР-тест, или справка, что вы переболели Covid, — эксклюзивно рассказала администратор отеля Дэнис. — Гостиницы, рестораны обязаны проверять наличие документов. Когда вы входите, то показываете их.

В аэропорту вас проверят также, при отсутствии Covid-сертификата, вам предложат пройти ПЦР-тест. Если же вы по каким-то причинам этого не сделаете, вам запретят въезд в Австрию.

Администратор салона красоты Ижжи рассказала, что работники салона носят респираторы, и не толькоиз-за коронавируса. На их рабочих местах много химикатов. А респиратор защищает от попадания химии в организм.

— Мы все вакцинированы, но несмотря на это, мы делаем регулярно тесты, — добавила Ижжи. — Ведь не знаешь, кто может зайти в салон.

В магазины, музеи, в кафе можно заходить только в респираторах.