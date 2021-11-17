Германия намерена ввести более жесткие ограничения для невакцинированных от Covid-19 граждан, чтобы контролировать уровень заражения.

Во вторник агентство по контролю за заболеваемостью, Институт Роберта Коха, зафиксировало 312 случаев на 100 тыс. человек, в нескольких областях более 1 тыс. человек.

Причинами роста заболеваемости стали: агрессивный вариант коронавируса Дельта, общественная активность вернувшихся на рабочие места и медленная бустерная вакцинация.

В некоторых больницах почти все койки заполнены, прекратились плановые хирургические вмешательства, выполняются только срочные операции.

В связи со сложившейся ситуацией, правительство земли Саксония ввело так называемые правила 2G (с буквы G начинаются немецкие слова, означающие вакцинированный и выздоровевший – geimpft и genesen), согласно которым выздоровевшие или вакцинированные люди могут посещать второстепенные магазины и учреждения.

Подобные правила планируют ввести и в земле Северный Рейн – Вестфалия. Здесь невакцинированным будет запрещено посещать рождественские ярмарки, футбольные матчи и второстепенные объекты.

Германия существенно отстает от остальных европейских стран в вакцинации. Здесь привито менее 70% населения.

В Украине хотят усилить карантинные ограничения. Так, в желтой зоне эпидемической опасности планируют ввести полный курс вакцинации от коронавируса при посещении ТРЦ. Документ о прохождении полного курса вакцинации сейчас необходим в красной зоне эпидопасности.