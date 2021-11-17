В Украине хотят усилить карантинные ограничения. Так, в желтой зоне эпидемической опасности планируют ввести полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября. По его словам, в настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

— В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей, — отметил Ляшко.

Сейчас в желтой зоне карантина находятся две области — Закарпатская и Кировоградская. В ней пока необязательно иметь Covid-сертификат для посещения ТРЦ, заведений питания и массовых мероприятий. Документ о прохождении полного курса вакцинации необходим в красной зоне эпидопасности.

Также министр сообщил, что в Украине 40% взрослых украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В городе Киев уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.