В Украине более 600 тыс. граждан не пришли за второй дозой прививки от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.

— Сейчас более 600 тыс. украинцев еще не дошли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже подошло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации, — отметил он.

Также Ляшко обратился к семейным врачам, чтобы они активнее коммуницировали с людьми, с которыми подписали декларацию, и напоминали о необходимости сделать прививку в ближайшее время.

По состоянию на 17 ноября по крайней мере одну дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет. Вместе с Украиной 40% отметку пересекли восемь областей и город Киев. В Киеве уже вакцинировались 50% жителей столицы. Они завершили курс вакцинации.

За прошлые сутки, 16 ноября, в стране прививку от коронавируса получили 294 855 человек.

С начала вакцинальной кампании привит 12 445 581 человек, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 9 068 241 человек.