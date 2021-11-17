В Україні понад 600 тис. громадян не прийшли за другою дозою щеплення від коронавірусу, попри те, що час її введення вже підійшов.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 17 листопада.

– Наразі понад 600 тис. українців ще не дійшли за своєю другою дозою, попри те, що час її введення вже підійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації, – зазначив він.

Також Ляшко звернувся до сімейних лікарів, щоб вони активніше комунікували з людьми, з якими підписали декларацію та нагадували про необхідність зробити щеплення найближчим часом.

Станом на 17 листопада принаймні одну дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років. Разом з Україною 40-відсоткову позначку перетнули вісім областей та місто Київ. У Києві вже досягнуто позначки 50% жителів столиці, які завершили курс вакцинації.

За минулу добу, 16 листопада, у країні щеплення від коронавірусу отримали 294 855 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізована та отримала дві дози – 9 068 241 людина.