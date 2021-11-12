На відміну від минулорічного сезону грипу, нинішній обіцяє бути значно важчим. Про це нас попереджають експерти медичного факультету Університету Джонса Хопкінса в США.

– Ймовірно, через те, що в минулому році так багато людей вживали запобіжних заходів проти Covid-19, це також призвело до зниження швидкості передачі грипу, – відзначають вчені.

На їхню думку, низька кількість випадків зараження на грип в минулому році може означати, що дуже мало хто отримав імунітет до штамів цього року. Що, у поєднанні з пом’якшеними запобіжними заходами щодо Covid-19, може призвести до серйозного сплеску грипозної інфекції в сезоні 2021-2022.

Грип – це захворювання, що викликається одним з вірусів, який вражає дихальні шляхи. Хвороба поширюється, коли інфікована людина випускає в повітря частинки і краплі, зазвичай від кашлю і чхання.

Симптоми грипу можуть включати лихоманку, головний біль, озноб, нежить, чхання, біль у горлі, втому, кашель (зазвичай сухий) та загальне нездужання.

Хоча більшість людей долають ці стани за три-сім днів, грип може бути смертельним для інших. До Covid-19 на грип щорічно припадало від 12 до 56 тис. смертей в США.

– Як і Covid-19, грип може викликати у деяких людей важке захворювання, що веде до госпіталізації або навіть смерті, – зазначають експерти.

За їхніми словами, щоб запобігти цьому, дуже важливо, щоб люди віком від шести місяців і старше отримали вакцину від грипу. І як можна швидше.

Як і всі вакцини, вона не забезпечує 100% захисту від вірусів, але може значно знизити тяжкість захворювання. З цієї ж причини вчені також настійно рекомендують отримати вакцину від Covid-19.

Серед груп ризику – діти молодше двох років, люди з ослабленим імунітетом і з такими факторами здоров’я, як астма, ожиріння, діабет, неврологічні стани, а також із захворюваннями крові, легень, серця, нирок, печінки.

Сюди ж відносяться люди віком 65 років і старше. Їм навіть рекомендована більш висока доза вакцини проти грипу, яка забезпечує кращий захист від серйозної інфекції.

Хоча грип і Covid-19 викликаються різними вірусами, поширюються вони однаково. Тому можна використовувати одні і ті ж профілактичні заходи, щоб захистити себе від обох хвороб, рекомендують вчені.

Заходи профілактики – часте миття рук, носіння масок для обличчя, практика фізичного дистанціювання і вакцинація як від Covid-19, так і від грипу.

Оскільки віруси грипу мутують щороку, вакцина проти них також оновлюється щорічно, щоб забезпечити захист від очікуваних штамів.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, одночасно робити щеплення від грипу і Covid-19 цілком безпечно.

Людям, які страждають на алергію на компоненти вакцини проти грипу або Covid-19, рекомендується проконсультуватися зі своїм лікарем і знайти альтернативні форми захисту.