Нове дослідження американських вчених підтвердило безпеку вакцинації від Covid-19 щодо людей з важкими алергічними реакціями в анамнезі. Практично всі пацієнти, схильні до алергії, виявилися в змозі повністю щепитися від смертельно небезпечного вірусу.

У дослідженні взяли участь понад 50 тис. медичних працівників, майже 500 з яких повідомили про серйозні алергічні реакції на ліки.

Результати опитування показали, що 11,6% співробітників повідомили про алергічні реакції після отримання першої або другої доз мРНК-вакцини. Алергічний анамнез був пов’язаний з підвищеним у 2,5 рази відносним ризиком алергічних реакцій у вигляді кропив’янки та ангіоневротичного набряку. Однак, незважаючи на ці симптоми, всі співробітники благополучно отримали обидві дози Сovid-вакцини.

– Результати цього дослідження можуть допомогти обґрунтувати очікування пацієнтів з історіями алергії високого ризику, – зазначила провідний автор Лілі Лі.

За її словами, можуть виникати такі симптоми, як кропив’янка і пухлина, особливо після першої дози щеплення, але більшість зареєстрованих алергічних симптомів не перешкоджали завершенню серії дводозової вакцинації.

Таким чином, отримані дані підтверджують безпеку Сovid-вакцинації, незалежно від алергії в анамнезі.

У наших установах майже всі люди з алергією високого ризику змогли пройти серію дводозової вакцини, стверджують автори дослідження.