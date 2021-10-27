Новое исследование американских ученых подтвердило безопасность вакцинирования от Covid-19 в отношении людей с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. Практически все пациенты, склонные к аллергии, оказались в состоянии полностью привиться от смертельно опасного вируса.

В исследовании приняли участие более 50 тыс. медицинских работников, почти 500 из которых сообщили о серьезных аллергических реакциях на лекарства.

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Результаты опроса показали, что 11,6% сотрудников сообщили об аллергических реакциях после получения первой или второй доз мРНК-вакцины. Аллергический анамнез был связан с повышенным в 2,5 раза относительным риском аллергических реакций в виде крапивницы и ангионевротического отека. Однако, несмотря на эти симптомы, все сотрудники благополучно получили обе дозы Covid-вакцины.

— Результаты этого исследования могут помочь обосновать ожидания пациентов с историями аллергии высокого риска, — отметила ведущий автор Лили Ли.

По ее словам, могут возникать такие симптомы, как крапивница и опухоль, особенно после первой дозы прививки, но большинство зарегистрированных аллергических симптомов не препятствовали завершению серии двухдозовой вакцинации.

Таким образом, полученные данные подтверждают безопасность Сovid-вакцинации, независимо от аллергии в анамнезе.

В наших учреждениях почти все люди с аллергией высокого риска смогли пройти серию двухдозовой вакцины, утверждают авторы исследования.