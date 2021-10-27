В США эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) поддержали использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech для детей от пяти лет.

Они пришли к выводу, что преимущества использования препарата для этой возрастной группы преобладают над рисками.

Теперь вещество должно пройти полную процедуру одобрения FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Окончательно вакцину могут утвердить уже 2 ноября 2021 года.

Это означает, что вакцинация от коронавируса детей от 5 до 11 лет может начаться в США уже в следующем месяце.

До этого специалисты проверили эффективность и безопасность вакцины для детей этого возраста.

Им рекомендуется вводить только треть дозы, которая используется для прививки взрослого человека.

В то же время об иммунизации малышей от 0 до 5 лет пока речь не идет. Ученые не проверили эффективность и безопасность вещества для них.