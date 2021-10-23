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Вакцинация

Вакцинация детей 5-11 лет: FDA считает, что преимуществ вакцины Pfizer больше, чем рисков

23 октября 2021, 10:58 Людмила Грубнік
Вакцинация детей 5-11 лет: FDA считает, что преимуществ вакцины Pfizer больше, чем рисков
Источник: Depositphotos

Вакцинация от коронавируса детей от 5 до 11 лет веществом Pfizer/BioNTech имеет больше преимуществ, чем рисков.

К такому выводу пришли сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

По их мнению, способность вакцины предотвращать госпитализации и смерти превышает риск неблагоприятных исходов, в частности миокардита.

На следующей неделе специалисты должны собраться и окончательно решить — разрешать ли делать прививки детям среднего и младшего школьного возраста.

Им рекомендуется вводить треть дозы, необходимой для вакцинации взрослого человека.

Эксперты считают, что если будет принято позитивное решение, то это станет важным шагом в борьбе с пандемией.

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Вакцинация от коронавируса детей этой возрастной группы может тогда начаться уже в ноябре 2021 года.

При этом об иммунизации детей самого маленького возраста — от 0 до 5 лет — речь пока не идет. Для них вопросы эффективности и безопасности вакцины пока не изучались.

Источник: Bloomberg, FDA

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинация , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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