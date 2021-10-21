Речь идет о десяти очень серьезных заболеваниях, вакцины от которых давно внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Своевременные плановые прививки помогают предупредить вспышки смертельно опасных инфекций, таких как: коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, туберкулез, гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекции), гепатит В и полиомиелит.

На днях главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин подписал постановление, направленное на усиление мер по снижению рисков заболеваемости и смертности от болезней, которые можно преодолеть вакцинацией.

Основные тезисы документа:

иммунизация должна и впредь оставаться доступной , без избыточных обследований или диагностики

, без избыточных обследований или диагностики можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно, что позволит уменьшить количество визитов в больницу

что позволит уменьшить количество визитов в больницу прививки должны быть организованы с соблюдением мер инфекционного контроля: те, кто приходят вакцинироваться, не должны сидеть в огромных

мер инфекционного контроля: те, кто приходят вакцинироваться, не должны сидеть в огромных дети могут посещать учебные заведения только при наличии сведений о сделанных обязательных профилактических прививках согласно возраста

профилактических прививках согласно возраста родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации

с ним во время проведения вакцинации плановая вакцинация проводиться за счет государства

К сожалению, несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные.

Так, по информации Центра общественного здоровья, на 1 сентября 2021 года лишь 53% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. И всего 52,7% получили три дозы от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС).