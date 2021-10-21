Мова йде про десять дуже серйозних захворюваннях, вакцини від яких давно внесені в Національний календар профілактичних щеплень. Своєчасні планові щеплення допомагають попередити спалахи смертельно небезпечних інфекцій, таких як: коклюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекції), гепатит В і поліомієліт.

Днями головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підписав постанову, спрямовану на посилення заходів щодо зниження ризиків захворюваності та смертності від хвороб, які можна подолати вакцинацією.

Основні тези документа:

імунізація повинна і надалі залишатися доступною , без надлишкових обстежень або діагностики

, без надлишкових обстежень або діагностики можна і потрібно вводити кілька вакцин одночасно, що дозволить зменшити кількість візитів до лікарні

що дозволить зменшити кількість візитів до лікарні щеплення повинні бути організовані з дотриманням заходів інфекційного контролю: ті, хто приходять вакцинуватися, не повинні сидіти у величезних

заходів інфекційного контролю: ті, хто приходять вакцинуватися, не повинні сидіти у величезних діти можуть відвідувати навчальні заклади тільки за наявності відомостей про зроблені обов’язкові профілактичні щеплення згідно віку

за наявності відомостей про зроблені обов’язкові профілактичні щеплення згідно віку батьки і законні представники дитини мають право бути поруч з ним під час проведення вакцинації

з ним під час проведення вакцинації планова вакцинація проводитися за рахунок держави

держави На жаль, незважаючи на те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні.

Так, за інформацією Центру громадського здоров’я, на 1 вересня 2021 року лише 53% дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту. І всього 52,7% отримали три дози від коклюшу, дифтерії та правця (АКДС).