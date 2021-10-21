Мова йде про десять дуже серйозних захворюваннях, вакцини від яких давно внесені в Національний календар профілактичних щеплень. Своєчасні планові щеплення допомагають попередити спалахи смертельно небезпечних інфекцій, таких як: коклюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекції), гепатит В і поліомієліт.
Днями головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підписав постанову, спрямовану на посилення заходів щодо зниження ризиків захворюваності та смертності від хвороб, які можна подолати вакцинацією.
Основні тези документа:
- імунізація повинна і надалі залишатися доступною, без надлишкових обстежень або діагностики
- можна і потрібно вводити кілька вакцин одночасно, що дозволить зменшити кількість візитів до лікарні
- щеплення повинні бути організовані з дотриманням заходів інфекційного контролю: ті, хто приходять вакцинуватися, не повинні сидіти у величезних
- діти можуть відвідувати навчальні заклади тільки за наявності відомостей про зроблені обов’язкові профілактичні щеплення згідно віку
- батьки і законні представники дитини мають право бути поруч з ним під час проведення вакцинації
- планова вакцинація проводитися за рахунок держави
- На жаль, незважаючи на те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні.
Так, за інформацією Центру громадського здоров’я, на 1 вересня 2021 року лише 53% дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту. І всього 52,7% отримали три дози від коклюшу, дифтерії та правця (АКДС).