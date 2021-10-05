В Україні можуть почати вакцинуватися від коронавірусу дітей, але для цього необхідно спочатку імунізувати усе доросле населення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи СОТА в ситуаційному центрі Офісу президента.

– Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей, – зазначив він.

Данілов прокоментував можливість вакцинації третьою дозою вакцинами Pfizer та Moderna.

– Є фахові люди, які є медичними представниками. Ви знаєте, що я не є людиною з медичною освітою, хоча володію латиною з урахуванням своєї першої освіти, – каже він.

Водночас міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко додав, що для початку необхідно підвищити рівень вакцинації першою та другою дозою, а вже потім підіймати питання про третю. Він стверджує, що вакцини для імунізації населення у країні є і їх потрібно використовувати.

За добу, 4 жовтня, в Україні щеплення від коронавірусу отримала 100 331 людина. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані – 48 859 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 062 838 щеплень.