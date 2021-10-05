В Украине могут начать вакцинироваться от коронавируса детей, но для этого необходимо сначала иммунизировать все взрослое население.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время презентации возможностей информационно-аналитической системы СОТА в ситуационном центре Офиса президента.

— Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а потом переходить к детям, — отметил он.

Данилов прокомментировал возможность вакцинации третьей дозой вакцинами Pfizer и Moderna.

— Есть профессиональные люди, которые являются медицинскими представителями. Вы знаете, что я не человек с медицинским образованием, хотя владею латынью с учетом своего первого образования, — говорит он.

В то же время министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко добавил, что для начала необходимо повысить уровень вакцинации первой и второй дозой, а уже потом поднимать вопрос о третьей. Он утверждает, что вакцины для иммунизации населения в стране есть и их нужно использовать.

За сутки, 4 октября, в Украине прививку от коронавируса получил 100 331 человек. Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы — 48 859 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу – 7 242 113 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 820 725 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 062 838 прививок.