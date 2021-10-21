Совместное, беспрецедентно масштабное исследование, проведенное командой израильских и английских ученых, доказало высокую, свыше 90%, эффективность Covid-вакцины в отношении подростков от 12 лет.

Исследование проводилось с 8 июня по 14 сентября 2021 года. Оно совпало с четвертой волной Covid-19 в Израиле, во время которой Дельта-вариант был доминирующим.

Ученые проанализировали сравнительные данные почти 95 тыс. полностью вакцинированных подростков от 12 до 18 лет с таким же количество детей того же возраста на основе обширного набора демографических, географических показателей и связанных с состоянием здоровья рисков тяжелого течения коронавирусного заболевания.

Результаты убедительно показали, что у полностью вакцинированных подростков в период с седьмого по 21 день после второй дозы риск симптоматического Covid-19 снизился на 93% по сравнению с непривитыми. А риск документально подтвержденной инфекции снизился на 90%.

В период, непосредственно предшествующий введению второй дозы (14-20 дни после первой дозы), эффективность вакцины была ниже, но все же существенной — риск симптоматического Covid-19 снизился на 57% у вакцинированных, а риск документально подтвержденного заражения на 59%.

Данных для оценки снижения частоты тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертности было недостаточно для формулировки выводов, поскольку такие исходы среди подростков крайне редки.

— На сегодняшний день одной из основных причин нерешительности в отношении прививок является отсутствие информации об эффективности вакцины, — говорит один из авторов исследования, директор научно-исследовательского института Клалит, профессор Ран Балисер.

По его мнению, это тщательное эпидемиологическое исследование предоставляет надежную информацию об эффективности вакцины, которая, как надеются ученые, будет полезна тем, кто еще не принял решение о вакцинации.

Отметим, что исследование проходило с использованием Covid-вакцины Pfizer/BioNTech.

Учитывая стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией, правительство Украины также всерьез задумалось над вопросом о начале вакцинации детей от смертельно опасного вируса. В частности, речь идет о подростках в возрасте от 14 лет.

Об этом в комментарии одному из украинских интернет-изданий сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.