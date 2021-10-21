Израильские специалисты передадут данные о субварианте штамма коронавируса Дельта AY4.2 европейским коллегам.

Мутацию впервые выявили на территории страны 19 октября 2021 года. Это был завозной случай, заболел 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт провел встречу с местными специалистами и озвучил распоряжение следить за распространением варианта.

Также было принято решение тесно сотрудничать со учеными стран, где также выявили AY4.2, в частности речь идет о Великобритании, Молдове.

Впервые вариант штамма коронавируса Дельта AY4.2 выявили в июле 2021 года в Великобритании. Мутация медленными темпами распространялась по территории страны, местные специалисты не связывают с ней вспышку заболеваемости.

В тоже время ее зафиксировали и в других странах — России, Молдове, Израиле.

Пока что ученые не дают никаких заявления по поводу того, является ли этот вирус более заразным, и может ли он провоцировать более тяжелые последствия.

Источник: Times of Israel