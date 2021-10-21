Ізраїльські фахівці передадуть дані про субваріант штаму коронавірусу Дельта AY4.2 європейським колегам.

Мутацію вперше виявили на території країни 19 жовтня 2021 року. Це був завезений випадок, захворів 11-річний хлопчик, який повернувся з Молдови.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт провів зустріч з місцевими фахівцями та озвучив розпорядження стежити за поширенням варіанту.

Також було ухвалено рішення тісно співпрацювати з науковцями країн, де також виявили AY4.2, зокрема йдеться про Велику Британію, Молдову.

Вперше варіант штаму коронавірусу Дельта AY4.2 виявили у липні 2021 року у Великій Британії.

Мутація повільними темпами поширювалася територією країни, місцеві фахівці не пов’язують з нею спалах захворюваності.

Водночас її зафіксували й в інших країнах – Росії, Молдові, Ізраїлі.

Поки що науковці не роблять жодних заяв щодо того, чи є цей вірус більш заразним і чи може він провокувати більш важкі наслідки.

Джерело: Times of Israel