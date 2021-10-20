Нова мутація штаму коронавірусу Дельта, який вважається заразнішим та смертоноснішим, поширюється на території Великої Британії.

Вона має назву AY.4.2, її вперше виявили ще у липні.

З того часу кількість випадків зараження саме цим варіантом почала повільно зростати. Наразі менше 10% випадків інфікування припадає на нього.

Місцеві дослідники ретельно вивчають особливості мутації AY.4.2. Поки що вони не дійшли висновку, що вона швидше поширюється та провокує більш складний перебіг захворювання, проте така ймовірність існує.

– Це ніщо порівняно з тим, що ми бачили з Альфа та Дельта, які передавалися швидше приблизно на 50-60%, – зазначив директор Університетського коледжу Лондонського інституту генетики, професор Франсуа Балу.

Фахівці не пов’язують стрімке поширення хвороби у країні з мутацією. Однак уточнюють: AY.4.2 може бути заразнішою Дельти на 10-15%.

Наразі у світі, окрім “дикого” коронавірусу, поширюється ще низка мутацій. Частину з них ВООЗ відносить до переліку варіантів, які викликають занепокоєння.