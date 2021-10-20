Новая мутация штамма коронавируса Дельта, который считается заразнее и смертоноснее, распространяется на территории Великобритании.

Она называется AY.4.2, ее впервые выявили еще в июле.

С тех пор количество случаев заражения именно этим вариантом начало медленно расти. Сейчас меньше 10% случаев инфицирования приходится на него.

Местные исследователи тщательно изучают особенности мутации AY.4.2. Пока они не пришли к выводу, что она быстрее распространяется и провоцирует более сложное течение заболевания, однако такая вероятность существует.

— Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, которые передавались быстрее примерно на 50-60%, — отметил директор Университетского колледжа Лондонского института генетики, профессор Франсуа Балу.

Специалисты не связывают стремительное распространение болезни в стране с мутацией. Однако уточняют: AY.4.2 может быть заразнее Дельты на 10-15%.

Сейчас в мире, кроме “дикого” коронавируса, распространяется еще ряд мутаций. Часть из них ВОЗ относит к списку вариантов, которые вызывают беспокойство.