В Украине по состоянию на 20 октября подтверждено 2 679 185 случаев коронавируса, а за сутки – 18 912. Среди них – 1 447 детей и 435 медработников.

Госпитализировали с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа 5 468 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 61 843 пациента. От осложнений за последний день умерли 495 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 2 344 799 украинцам, за сутки – 7 605 людям.

Всего в Украине осуществили 13 709 705 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 67 258.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.

г. Киев — 1 023 случая;

Винницкая область — 444 случая;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 1 253 случая;

Донецкая область — 1 040 случаев;

Житомирская область — 640 случаев;

Закарпатская область — 239 случаев;

Запорожская область — 1 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 446 случаев;

Киевская область — 562 случая;

Кировоградская область — 112 случаев;

Луганская область — 742 случая;

Львовская область — 943 случая;

Николаевская область — 437 случаев;

Одесская область — 1 606 случаев;

Полтавская область — 935 случаев;

Ровенская область — 782 случая;

Сумская область — 912 случаев;

Тернопольская область — 588 случаев;

Харьковская область — 1 242 случая;

Херсонская область — 947 случаев;

Хмельницкая область — 954 случая;

Черкасская область — 544 случая;

Черновицкая область — 622 случая;

Черниговская область — 178 случаев.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 19 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 226 587 человек. Одну дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 7 776 пациентам, а умерли – 538 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.