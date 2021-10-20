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В Украине за сутки подтвердили 18 912 новых случаев Covid-19

20 октября 2021, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус, грип,
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 20 октября подтверждено 2 679 185 случаев коронавируса, а за сутки – 18 912. Среди них – 1 447 детей и 435 медработников.

Госпитализировали с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа 5 468 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 61 843 пациента. От осложнений за последний день умерли 495 человек.

В то же время побороть заболевание удалось 2 344 799 украинцам, за сутки – 7 605 людям.

Всего в Украине осуществили 13 709 705 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 67 258.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.

  • г. Киев — 1 023 случая;
  • Винницкая область — 444 случая;
  • Волынская область — 496 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 253 случая;
  • Донецкая область — 1 040 случаев;
  • Житомирская область — 640 случаев;
  • Закарпатская область — 239 случаев;
  • Запорожская область — 1 225 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 446 случаев;
  • Киевская область — 562 случая;
  • Кировоградская область — 112 случаев;
  • Луганская область — 742 случая;
  • Львовская область — 943 случая;
  • Николаевская область — 437 случаев;
  • Одесская область — 1 606 случаев;
  • Полтавская область — 935 случаев;
  • Ровенская область — 782 случая;
  • Сумская область — 912 случаев;
  • Тернопольская область — 588 случаев;
  • Харьковская область — 1 242 случая;
  • Херсонская область — 947 случаев;
  • Хмельницкая область — 954 случая;
  • Черкасская область — 544 случая;
  • Черновицкая область — 622 случая;
  • Черниговская область — 178 случаев.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 19 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 226 587 человек. Одну дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 7 776 пациентам, а умерли – 538 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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