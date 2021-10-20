В Украине по состоянию на 20 октября подтверждено 2 679 185 случаев коронавируса, а за сутки – 18 912. Среди них – 1 447 детей и 435 медработников.
Госпитализировали с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа 5 468 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 61 843 пациента. От осложнений за последний день умерли 495 человек.
В то же время побороть заболевание удалось 2 344 799 украинцам, за сутки – 7 605 людям.
Всего в Украине осуществили 13 709 705 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 67 258.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.
- г. Киев — 1 023 случая;
- Винницкая область — 444 случая;
- Волынская область — 496 случаев;
- Днепропетровская область — 1 253 случая;
- Донецкая область — 1 040 случаев;
- Житомирская область — 640 случаев;
- Закарпатская область — 239 случаев;
- Запорожская область — 1 225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 446 случаев;
- Киевская область — 562 случая;
- Кировоградская область — 112 случаев;
- Луганская область — 742 случая;
- Львовская область — 943 случая;
- Николаевская область — 437 случаев;
- Одесская область — 1 606 случаев;
- Полтавская область — 935 случаев;
- Ровенская область — 782 случая;
- Сумская область — 912 случаев;
- Тернопольская область — 588 случаев;
- Харьковская область — 1 242 случая;
- Херсонская область — 947 случаев;
- Хмельницкая область — 954 случая;
- Черкасская область — 544 случая;
- Черновицкая область — 622 случая;
- Черниговская область — 178 случаев.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 19 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 226 587 человек. Одну дозу получил 142 141 человек, полностью иммунизированы — 84 446.
От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 7 776 пациентам, а умерли – 538 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.