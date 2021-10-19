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Значительный рост: в Украине за сутки зафиксировали 15 579 новых случаев Covid-19

19 октября 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
Значительный рост: в Украине за сутки зафиксировали 15 579 новых случаев Covid-19
Источник: Pexels

В Украине по состоянию на 19 октября подтвердили 2 660 273 случая коронавируса, а за сутки – 15 579. Среди них – 1 309 детей и 282 медработники.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 2 852 человека.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 61 348 пациентов. От осложнений за последний день пострадали 538 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 337 194 украинцам, за сутки – 7 776 людям.

Всего в Украине провели 13 642 447 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 60 679.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

  • г. Киев — 837 случаев;
  • Винницкая область — 261 случай;
  • Волынская область — 435 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 203 случая;
  • Донецкая область — 899 случаев;
  • Житомирская область — 202 случая;
  • Закарпатская область — 184 случая;
  • Запорожская область — 1 019 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 213 случая;
  • Киевская область — 565 случаев;
  • Кировоградская область — 47 случаев;
  • Луганская область — 611 случаев;
  • Львовская область — 959 случаев;
  • Николаевская область — 302 случая;
  • Одесская область — 1 418 случаев;
  • Полтавская область — 593 случая;
  • Ровенская область — 593 случая;
  • Сумская область — 700 случаев;
  • Тернопольская область — 437 случаев;
  • Харьковская область — 1 412 случаев;
  • Херсонская область — 880 случаев;
  • Хмельницкая область — 301 случай;
  • Черкасская область — 676 случаев;
  • Черновицкая область — 595 случаев;
  • Черниговская область — 237 случаев.

Вакцинация от коронавируса

За минувшие сутки, 18 октября, в Украине от коронавируса вакцинировали 193 069 человек. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы — 83 402 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 760 065 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 18 октября, в Украине зафиксировали 9 524 случая Covid-19. Выздороветь удалось 3 421 пациенту, а умерли – 177 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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