В Украине по состоянию на 19 октября подтвердили 2 660 273 случая коронавируса, а за сутки – 15 579. Среди них – 1 309 детей и 282 медработники.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 2 852 человека.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 61 348 пациентов. От осложнений за последний день пострадали 538 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 337 194 украинцам, за сутки – 7 776 людям.

Всего в Украине провели 13 642 447 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 60 679.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

г. Киев — 837 случаев;

Винницкая область — 261 случай;

Волынская область — 435 случаев;

Днепропетровская область — 1 203 случая;

Донецкая область — 899 случаев;

Житомирская область — 202 случая;

Закарпатская область — 184 случая;

Запорожская область — 1 019 случаев;

Ивано-Франковская область — 213 случая;

Киевская область — 565 случаев;

Кировоградская область — 47 случаев;

Луганская область — 611 случаев;

Львовская область — 959 случаев;

Николаевская область — 302 случая;

Одесская область — 1 418 случаев;

Полтавская область — 593 случая;

Ровенская область — 593 случая;

Сумская область — 700 случаев;

Тернопольская область — 437 случаев;

Харьковская область — 1 412 случаев;

Херсонская область — 880 случаев;

Хмельницкая область — 301 случай;

Черкасская область — 676 случаев;

Черновицкая область — 595 случаев;

Черниговская область — 237 случаев.

Вакцинация от коронавируса

За минувшие сутки, 18 октября, в Украине от коронавируса вакцинировали 193 069 человек. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы — 83 402 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 760 065 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 18 октября, в Украине зафиксировали 9 524 случая Covid-19. Выздороветь удалось 3 421 пациенту, а умерли – 177 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.