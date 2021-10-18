В Украине по состоянию на 18 октября подтвердили 2 644 694 случая коронавируса, а за сутки — 9 524. Среди них – 790 детей и 122 медработника.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 3 127 человек.

За все время пандемии в стране умерло 60 810 пациентов. От осложнений за последний день пострадали 177 больных.

В то же время победить заболевание удалось 2 329 418 украинцам, за сутки — 3 421 человеку.

Всего в Украине провели 13 581 768 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 23 992.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

г. Киев — 416 случаев;

Винницкая область — 110 случаев;

Волынская область — 284 случая;

Днепропетровская область — 782 случая;

Донецкая область — 537 случаев;

Житомирская область — 703 случая;

Закарпатская область — 47 случаев;

Запорожская область — 542 случая;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область — 195 случаев;

Кировоградская область — 71 случай;

Луганская область — 194 случая;

Львовская область — 546 случаев;

Николаевская область — 178 случаев;

Одесская область — 1 367 случаев;

Полтавская область — 81 случай;

Ровенская область — 169 случаев;

Сумская область — 488 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 823 случая;

Херсонская область — 469 случаев;

Хмельницкая область — 251 случай;

Черкасская область — 283 случая;

Черновицкая область — 391 случай;

Черниговская область — 126 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 17 октября, в Украине прививки от коронавируса получили 55 897 человек. Одну дозу сделали 33 680 человек, полностью иммунизированы — 22 217 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 490 162 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировали 11 288 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 541 пациенту, а умерли — 219 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.