В Украине по состоянию на 18 октября подтвердили 2 644 694 случая коронавируса, а за сутки — 9 524. Среди них – 790 детей и 122 медработника.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 3 127 человек.
За все время пандемии в стране умерло 60 810 пациентов. От осложнений за последний день пострадали 177 больных.
В то же время победить заболевание удалось 2 329 418 украинцам, за сутки — 3 421 человеку.
Всего в Украине провели 13 581 768 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 23 992.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.
- г. Киев — 416 случаев;
- Винницкая область — 110 случаев;
- Волынская область — 284 случая;
- Днепропетровская область — 782 случая;
- Донецкая область — 537 случаев;
- Житомирская область — 703 случая;
- Закарпатская область — 47 случаев;
- Запорожская область — 542 случая;
- Ивано-Франковская область – 184 случая;
- Киевская область — 195 случаев;
- Кировоградская область — 71 случай;
- Луганская область — 194 случая;
- Львовская область — 546 случаев;
- Николаевская область — 178 случаев;
- Одесская область — 1 367 случаев;
- Полтавская область — 81 случай;
- Ровенская область — 169 случаев;
- Сумская область — 488 случаев;
- Тернопольская область — 287 случаев;
- Харьковская область — 823 случая;
- Херсонская область — 469 случаев;
- Хмельницкая область — 251 случай;
- Черкасская область — 283 случая;
- Черновицкая область — 391 случай;
- Черниговская область — 126 случаев.
Вакцинация в Украине
За сутки, 17 октября, в Украине прививки от коронавируса получили 55 897 человек. Одну дозу сделали 33 680 человек, полностью иммунизированы — 22 217 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 490 162 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировали 11 288 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 541 пациенту, а умерли — 219 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.