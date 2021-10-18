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В Украине за сутки зафиксировали 9 524 новых случая Covid-19

18 октября 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 18 октября подтвердили 2 644 694 случая коронавируса, а за сутки — 9 524. Среди них – 790 детей и 122 медработника.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 3 127 человек.

За все время пандемии в стране умерло 60 810 пациентов. От осложнений за последний день пострадали 177 больных.

В то же время победить заболевание удалось 2 329 418 украинцам, за сутки — 3 421 человеку.

Всего в Украине провели 13 581 768 тестирований методом ПЦР, в течение суток – 23 992.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

  • г. Киев — 416 случаев;
  • Винницкая область — 110 случаев;
  • Волынская область — 284 случая;
  • Днепропетровская область — 782 случая;
  • Донецкая область — 537 случаев;
  • Житомирская область — 703 случая;
  • Закарпатская область — 47 случаев;
  • Запорожская область — 542 случая;
  • Ивано-Франковская область – 184 случая;
  • Киевская область — 195 случаев;
  • Кировоградская область — 71 случай;
  • Луганская область — 194 случая;
  • Львовская область — 546 случаев;
  • Николаевская область — 178 случаев;
  • Одесская область — 1 367 случаев;
  • Полтавская область — 81 случай;
  • Ровенская область — 169 случаев;
  • Сумская область — 488 случаев;
  • Тернопольская область — 287 случаев;
  • Харьковская область — 823 случая;
  • Херсонская область — 469 случаев;
  • Хмельницкая область — 251 случай;
  • Черкасская область — 283 случая;
  • Черновицкая область — 391 случай;
  • Черниговская область — 126 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 17 октября, в Украине прививки от коронавируса получили 55 897 человек. Одну дозу сделали 33 680 человек, полностью иммунизированы — 22 217 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 490 162 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировали 11 288 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 3 541 пациенту, а умерли — 219 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика
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